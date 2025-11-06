Tempo di lettura: 2 minuti Un uomo residente in Campania è stato arrestato dai carabinieri a Sassari per avere tentato in più occasioni di truffare degli anziani, soprattutto donne, fingendosi un carabiniere. L’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficial è scattato martedì pomeriggio dopo che alla centrale operativa di via Rockefeller sono arrivate diverse chiamate di pensionati, contattati da un sedicente tenente dei carabinieri che aveva tentato di raggirarli. L’uomo sosteneva al telefono che la targa delle loro autovetture era stata clonata e piazzata su una macchina per compiere una rapina a una gioielleria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Si finge carabiniere per truffare gli anziani, arrestato