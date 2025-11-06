Si finge carabiniere per truffare gli anziani arrestato

Anteprima24.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un uomo residente in Campania è stato arrestato dai carabinieri a Sassari per avere tentato in più occasioni di truffare degli anziani, soprattutto donne, fingendosi un carabiniere. L’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficial è scattato martedì pomeriggio dopo che alla centrale operativa di via Rockefeller sono arrivate diverse chiamate di pensionati, contattati da un sedicente tenente dei carabinieri che aveva tentato di raggirarli. L’uomo sosteneva al telefono che la targa delle loro autovetture era stata clonata e piazzata su una macchina per compiere una rapina a una gioielleria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

si finge carabiniere per truffare gli anziani arrestato

© Anteprima24.it - Si finge carabiniere per truffare gli anziani, arrestato

Scopri altri approfondimenti

finge carabiniere truffare anzianiSi finge carabiniere per truffare gli anziani, arrestato - Un uomo residente in Campania è stato arrestato dai carabinieri a Sassari per avere tentato in più occasioni di truffare degli anziani, soprattutto donne, fingendosi un carabiniere. Lo riporta ansa.it

finge carabiniere truffare anzianiSi fingono Carabinieri per truffare un’anziana della Marmilla, due arresti - Fermati un uomo e una donna provenienti dalla Campania: avevano tentato di raggirare un’anziana della Marmilla ... Come scrive cagliaripad.it

finge carabiniere truffare anzianiPalermo, 44enne si finge carabiniere per truffare un’anziana: arrestato - I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Palermo un napoletano di 44 anni, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana, utilizzando il metodo del finto ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Finge Carabiniere Truffare Anziani