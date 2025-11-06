Si allarga la famiglia di castori in Fvg | 6 individui nel nucleo tarvisiano

Lo definiscono “ingegnere della natura”, per la sua abilità nel plasmare il territorio e nel deviare il corso dei fiumi grazie alla sua eccezionale capacità di costruire dighe e scavare tane. Il castoro, uno dei più grandi roditori europei, si prende la scena nella foresta di Tarvisio: non solo perché il numero di individui presenti, dal suo ritorno nel 2018, è cresciuto (oggi se ne contano 6), ma anche perché la sua presenza favorisce la creazione di nuove zone umide e il ritorno di altre specie di grande interesse conservazionistico, come la lontra, le libellule, alcune specie di pesci, anfibi, rettili e invertebrati, come ad esempio il gambero di torrente. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Si allarga la famiglia di castori in Fvg: 6 individui nel nucleo tarvisiano

Altre letture consigliate

Si allarga la nostra famiglia: Us Rovizza Sirmione arriva in Africa con una donazione di materiale nei confronti dell'ospedale rurale Gambo in Etiopia #sirmionecalcio - facebook.com Vai su Facebook

Si allarga la famiglia di castori in Fvg: 6 individui nel nucleo tarvisiano - Lo definiscono “ingegnere della natura”, per la sua abilità nel plasmare il territorio e nel deviare il corso dei fiumi grazie alla sua eccezionale capacità di costruire dighe e ... Da udine20.it

Il castoro di Fusine ha messo su famiglia. Ora sono in sei - Le loro dighe hanno creato habitat che hanno riportato in zona lontre, puzzole e il martin pescatore ... Lo riporta rainews.it