Sfavola - La non favola dei tre non supereroi | debutto nazionale a Torino per Onda Larsen
Debutto nazionale sabato 15 e domenica 16 alle 16 per "Sfavola - La non favola dei tre non supereroi", il nuovo spettacolo di Onda Larsen. La compagnia torinese, questa volta, mette in scena un testo, scritto da Lia Tomatis, per bambini dai 5 anni in avanti: firma la regia Paolo Carenzo, sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sfavola. La non favola dei tre non supereroi allo Spazio Kairos - Debutto nazionale sabato 15 e domenica 16 novembre alle 16:00 allo Spazio Kairos per Sfavola. Riporta mentelocale.it
Sfavola - La non favola dei tre non supereroi": debutto nazionale a Torino per Onda Larsen - La non favola dei tre non supereroi", il nuovo spettacolo di Onda Larsen. Lo riporta torinotoday.it