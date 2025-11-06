Sesto San Giovanni chiesto l’allontanamento di Hannoun | Non c’è spazio per chi istiga all’odio

Sesto San Giovanni (Milano) – Il sindaco del Comune milanese di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha scritto al questore di Milano chiedendo di valutare l’estensione del provvedimento di allontanamento nei confronti di Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia, già colpito da un Daspo dalla città di Milano per gravi dichiarazioni istigatorie. In una nota, il sindaco afferma che durante il corteo pro-Palestina svoltosi a Sesto San Giovanni l o scorso sabato primo novembre, Hannoun avrebbe pronunciato frasi gravi, come riportato da organi di informazione, invocando la “legge del taglione” facendo esplicito riferimento alla pena di morte, sostenendo che non si possa “chiedere l’esecuzione di un collaborazionista” per l’assenza di tale pena nel nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

