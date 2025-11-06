Sesto San Giovanni chiesto l’allontanamento di Hannoun | Non c’è spazio per chi istiga all’odio
Sesto San Giovanni (Milano) – Il sindaco del Comune milanese di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha scritto al questore di Milano chiedendo di valutare l’estensione del provvedimento di allontanamento nei confronti di Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia, già colpito da un Daspo dalla città di Milano per gravi dichiarazioni istigatorie. In una nota, il sindaco afferma che durante il corteo pro-Palestina svoltosi a Sesto San Giovanni l o scorso sabato primo novembre, Hannoun avrebbe pronunciato frasi gravi, come riportato da organi di informazione, invocando la “legge del taglione” facendo esplicito riferimento alla pena di morte, sostenendo che non si possa “chiedere l’esecuzione di un collaborazionista” per l’assenza di tale pena nel nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Il Natale più magico arriva a Sesto San Giovanni! Lasciati incantare da uno spettacolo unico, dove arte, sogno e tecnologia si fondono in un mondo di pura meraviglia! Dal 25 dicembre all’11 gennaio Via Carlo Marx – Sesto San Giovanni Specia Vai su Facebook
Sesto San Giovanni, chiesto l’allontanamento di Hannoun: “Non c’è spazio per chi istiga all’odio” - Il sindaco Di Stefano ha scritto al questore chiedendo di valutare l’estensione del provvedimento di allontanamento nei confronti del presidente dell’associazione palestinesi in Italia, già colpito da ... Segnala msn.com
SESTO, CHIESTO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PER MOHAMMAD HANNOUN - com) Sesto San Giovanni 4 novembre 2025 – Il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha mandato richiesta al Questore di Milano chiedendo di valutare l’estensione del provvedi ... Riporta mi-lorenteggio.com
Sesto San Giovanni, il sindaco Di Stefano chiede l’allontanamento di Mohammad Hannoun: “Frasi inaccettabili e pericolose” - Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, chiede l’estensione del provvedimento di allontanamento per Mohammad Hannoun dopo le gravi dichiarazioni durante il corteo pro- msn.com scrive