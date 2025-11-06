Servizi sociali | in arrivo 139 nuove assunzioni al Comune di Napoli

La Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli ha discusso la delibera di giunta n. 480, che prevede una variazione di bilancio per l’attuazione del piano di potenziamento dei servizi sociali e la costituzione di nuove équipe multidisciplinari destinate al contrasto della povertà e della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

