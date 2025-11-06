Senatori Usa a Rubio | in Georgia preoccupa aumento retorica antiUsa
Milano, 6 nov. (askanews) – I senatori statunitensi Jeanne Shaheen (democratico), membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, Roger Wicker (repubblicano), John Curtis (repubblicano) e Sheldon Whitehouse (democratico) e i rappresentanti Joe Wilson (repubblicano) e Steve Cohen (democratico) hanno inviato una lettera bipartisan al Segretario di Stato Marco Rubio, esortando l’amministrazione a difendere gli ex membri del personale statunitense ingiustamente presi di mira dai funzionari georgiani di Sogno Gerogiano nel contesto di un preoccupante aumento della retorica antiamericana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
