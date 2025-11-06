Sei morti in un giorno in Italia serve un cambio radicale Anche a Piacenza tragedia evitabile

Ilpiacenza.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un nuovo decesso in ambiente di lavoro a Piacenza ci ricorda, ancora una volta, quanto la sicurezza resti un’emergenza quotidiana in questo Paese». Così l’Ufficio Salute e Sicurezza della Cgil di Piacenza, attraverso il responsabile Bruno Carrà, commenta l’incidente avvenuto il 3 novembre scorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

