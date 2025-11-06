Segreti tra le mura Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2022
Segreti tra le mura film Tv8. Segreti tra le mura film Tv8 del 2022 è diretto da Leo Scherman. La protagonista è Tamara Almeida, nel ruolo di Natalie Flores. Il mistery è ambientato in una villa e tratta anche il tema del sovrannaturale. La pellicola riprende il genere di Segreti che uccidono. A seguire, la trama di Segreti tra le mura e la spiegazione finale del film. Segreti tra le mura trama completa. La chef Natalie diventa la tutrice legale della sua problematica nipote adolescente, Sabrina, dopo la tragica e misteriosa morte della sorella gemella, Celia. Venendo a vivere nella remota locanda storica che Celia stava ristrutturando con il suo appaltatore Andy, Natalie viene presto spaventata da strani rumori in casa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Scopri altri approfondimenti
La notte del 31 Ottobre il Castello di Susa - Museo Civicodi si è popolato di lupi mannari e spiriti che hanno animato e guidato i coraggiosi visitatori tra le mura e gli angoli più segreti raccontando di leggende e storie antiche. I due eventi Sold Out sono stati anc - facebook.com Vai su Facebook
Ricordi Rubati Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023 - La storia segue Mallory, una donna che ha perso la memoria, che inizia a scoprire segreti oscuri da quando una sconosciuta di nome Samantha ... Si legge su spettacoloitaliano.it