Segreti tra le mura Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2022

Segreti tra le mura film Tv8. Segreti tra le mura film Tv8 del 2022 è diretto da Leo Scherman. La protagonista è Tamara Almeida, nel ruolo di Natalie Flores. Il mistery è ambientato in una villa e tratta anche il tema del sovrannaturale. La pellicola riprende il genere di Segreti che uccidono. A seguire, la trama di Segreti tra le mura e la spiegazione finale del film. Segreti tra le mura trama completa. La chef Natalie diventa la tutrice legale della sua problematica nipote adolescente, Sabrina, dopo la tragica e misteriosa morte della sorella gemella, Celia. Venendo a vivere nella remota locanda storica che Celia stava ristrutturando con il suo appaltatore Andy, Natalie viene presto spaventata da strani rumori in casa.

