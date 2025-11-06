Modena, 5 novembre 2025 – La speranza e le lacrime di una mamma. Sono quelle di Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, in diretta tv da Torino durante la trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli. Il giovane è scomparso da Sassuolo a 21 anni il 5 dicembre del 2020 e in trasmissione sono apparsi i frame dei suoi ultimi momenti a casa, nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza della casa, mentre il padre cercava di trattenerlo dal suo intento di andarsene. Le segnalazioni da Torino: i possibili avvistamenti di Venturelli. Dopo una prima segnalazione, arrivata nei giorni scorsi da una signora di Torino che avrebbe riconosciuto ‘Alle’ vicino alla fermata del tram ‘Corte d’Appello’, ne sono arrivate tante altre dalla città piemontese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segnalazioni a Torino per Alessandro Venturelli, l’appello commosso di mamma Roberta in tv: “La speranza c’è”