Segnalazioni a Torino per Alessandro Venturelli l’appello commosso di mamma Roberta in tv | La speranza c’è
Modena, 5 novembre 2025 – La speranza e le lacrime di una mamma. Sono quelle di Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, in diretta tv da Torino durante la trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli. Il giovane è scomparso da Sassuolo a 21 anni il 5 dicembre del 2020 e in trasmissione sono apparsi i frame dei suoi ultimi momenti a casa, nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza della casa, mentre il padre cercava di trattenerlo dal suo intento di andarsene. Le segnalazioni da Torino: i possibili avvistamenti di Venturelli. Dopo una prima segnalazione, arrivata nei giorni scorsi da una signora di Torino che avrebbe riconosciuto ‘Alle’ vicino alla fermata del tram ‘Corte d’Appello’, ne sono arrivate tante altre dalla città piemontese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Alessandro Venturelli visto a #Torino? “Io e papà non siamo arrabbiati, vogliamo solo sapere che stai bene e offrirti il nostro aiuto”. La mamma in diretta dopo le segnalazioni dal capoluogo piemontese. “Sento che è da qualche parte, aiutatemi a ritrovarlo”. [VI - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Venturelli, la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni: “Cerchiamo tra i senzatetto, ci spero” - X Vai su X
Alessandro Venturelli, la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni: “Cerchiamo tra i senzatetto, ci spero” - Dopo oltre sessanta segnalazioni la madre di Alessandro Venturelli è arrivata nella capitale Piemontese per cercare il figlio scomparso cinque anni fa ... fanpage.it scrive
Alessandro Venturelli, la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni: “Lo cerchiamo tra i senzatetto, non perdo la speranza” - Dopo cinque anni di ricerche incessanti per trovare suo figlio Alessandro Venturelli, scomparso il 5 dicembre 2020 da Sassuolo, ha deciso di intraprendere un nuovo via ... Lo riporta controcopertina.com
Alessandro Venturelli scomparso, nuove segnalazioni da Torino/ La mamma: “Forse quel senzatetto è mio figlio” - La madre parte per verificare le segnalazioni arrivate a Chi l'ha visto? Secondo ilsussidiario.net