Scuola rivoluzione in busta paga | aumenti assicurazione gratis e case scontate per i prof
Il contratto che divide: svolta o illusione?. Il 5 novembre 2025, all’Aran, è stato firmato il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024. Coinvolti oltre 1 milione e 286 mila lavoratori tra insegnanti, Ata, ricercatori, tecnologi, personale universitario ed enti Afam. L’accordo prevede aumenti medi di 150 euro lordi mensili, con punte fino a 185 per i docenti più anziani e 240 per ricercatori e tecnologi. In arrivo anche arretrati vicini ai 2.000 euro per gli insegnanti e 1.427 per il personale amministrativo. A firmare sono stati Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
