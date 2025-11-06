Scontro tra auto e scooter a Fidenza alla rotonda di via Baracca | due feriti

Nella tarda mattinata di giovedì 6 novembre si è verificato un incidente stradale a Fidenza, tra via Baracca e la via Emilia. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati, in corrispondenza della rotonda. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it