Scontro tra auto e scooter a Fidenza alla rotonda di via Baracca | due feriti
Nella tarda mattinata di giovedì 6 novembre si è verificato un incidente stradale a Fidenza, tra via Baracca e la via Emilia. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati, in corrispondenza della rotonda. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scontro tra un'auto e un bus scolastico nel Torinese, un morto e 20 feriti. L'incidente è avvenuto ad Arignano, nessun studente è grave #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Scontro auto-scooter, si allontana dopo l’incidente. Due denunce della polizia - Grosseto, 17 settembre 2025 – Un incidente con un ragazzo di 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. lanazione.it scrive
Scontro con un'auto all'incrocio, ferita una ragazza di 17 anni in scooter - Una ragazza di 17 anni che viaggiava in sella al suo scooter è rimasta ferita scontrandosi contro un'auto intorno alle ore 13 di oggi – lunedì 27 ottobre – all'incrocio tra via Arcidosso e via ... Scrive corrieredimaremma.it
Scontro tra auto e scooter: centauro di 60 anni portato in codice rosso all'ospedale di Macerata - Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un’auto e uno scooter. Da corriereadriatico.it