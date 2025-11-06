Scontro fra auto e moto a Cognento ferito molto gravemente un centauro

Grave incidente questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 a Cognento di Modena. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto, avvenuto all'incrocio tra strada Cognento e via Luvini, proprio ai piedi del cavalcavia che consente il collegamento fra la frazione e la città.Da chiarire l'esatta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

