Scomparsa da Barletta Palma ritrovata a Roma dopo le segnalazioni a Chi l’ha visto | l’abbraccio con la madre
La 45enne si faceva chiamare Beatrice e viveva come clochard nella Capitale. Palma, 45 anni, si era allontanata volontariamente da Barletta dopo un periodo segnato da una grave malattia e un intervento chirurgico importante. Dal 15 aprile 2025 non c’erano più movimenti sul suo conto corrente, dove percepiva una piccola pensione di invalidità. È stato questo dettaglio, insieme al telefono spento e al silenzio assoluto, ad accrescere la paura della famiglia. La madre Angela e il padre Raffaele non hanno mai smesso di cercarla. Con loro anche l’ex marito Giuseppe, che ha condiviso la preoccupazione e sostenuto la figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ritrovate le due liceali scomparse: stavano rientrando a casa - Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda delle due ragazze 17enni scomparse da Barletta giovedì mattina. Da quotidianodipuglia.it
Ritrovate le amiche del cuore 17enni scomparse a Barletta: “Stanno bene, carabinieri continuano a indagare” - Sono state ritrovate le due adolescenti 17enni scomparse a Barletta nella mattinata del 2 ottobre. Scrive fanpage.it