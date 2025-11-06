La 45enne si faceva chiamare Beatrice e viveva come clochard nella Capitale. Palma, 45 anni, si era allontanata volontariamente da Barletta dopo un periodo segnato da una grave malattia e un intervento chirurgico importante. Dal 15 aprile 2025 non c’erano più movimenti sul suo conto corrente, dove percepiva una piccola pensione di invalidità. È stato questo dettaglio, insieme al telefono spento e al silenzio assoluto, ad accrescere la paura della famiglia. La madre Angela e il padre Raffaele non hanno mai smesso di cercarla. Con loro anche l’ex marito Giuseppe, che ha condiviso la preoccupazione e sostenuto la figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scomparsa da Barletta, Palma ritrovata a Roma dopo le segnalazioni a Chi l’ha visto: l’abbraccio con la madre