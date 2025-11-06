Scomparsa da Barletta Palma ritrovata a Roma dopo le segnalazioni a Chi l’ha visto | l’abbraccio con la madre

Notizieaudaci.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 45enne si faceva chiamare Beatrice e viveva come clochard nella Capitale. Palma, 45 anni, si era allontanata volontariamente da Barletta dopo un periodo segnato da una grave malattia e un intervento chirurgico importante. Dal 15 aprile 2025 non c’erano più movimenti sul suo conto corrente, dove percepiva una piccola pensione di invalidità. È stato questo dettaglio, insieme al telefono spento e al silenzio assoluto, ad accrescere la paura della famiglia. La madre Angela e il padre Raffaele non hanno mai smesso di cercarla. Con loro anche l’ex marito Giuseppe, che ha condiviso la preoccupazione e sostenuto la figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

scomparsa da barletta palma ritrovata a roma dopo le segnalazioni a chi l8217ha visto l8217abbraccio con la madre

© Notizieaudaci.it - Scomparsa da Barletta, Palma ritrovata a Roma dopo le segnalazioni a Chi l’ha visto: l’abbraccio con la madre

Contenuti che potrebbero interessarti

Ritrovate le due liceali scomparse: stavano rientrando a casa - Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda delle due ragazze 17enni scomparse da Barletta giovedì mattina. Da quotidianodipuglia.it

Ritrovate le amiche del cuore 17enni scomparse a Barletta: “Stanno bene, carabinieri continuano a indagare” - Sono state ritrovate le due adolescenti 17enni scomparse a Barletta nella mattinata del 2 ottobre. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Barletta Palma Ritrovata