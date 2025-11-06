Sciopero trasporti 7 novembre 2025 | città coinvolte e orari

Sciopero del trasporto pubblico venerdì 7 novembre 2025 in diverse città italiane: a Milano, Monza, Latina, Palermo e Messina sono previste interruzioni di metro, bus e tram per proteste indette da varie sigle sindacali contro liberalizzazioni, esternalizzazioni e condizioni di lavoro ritenute insoddisfacenti. Orari e città dello sciopero del 7 novembre. Atm metropolitana di Milano (Imagoeconomica). Milano  è il nodo più critico: lo sciopero di 24 ore riguarda l’intera rete Atm – metro, tram e bus – con possibili stop  dalle 8:45 alle 15  e dalle 18 a fine servizio. Garantite le corse  6-8:45  e  15-18. 🔗 Leggi su Lettera43.it

