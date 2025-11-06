Sciopero del trasporto pubblico venerdì 7 novembre 2025 in diverse città italiane: a Milano, Monza, Latina, Palermo e Messina sono previste interruzioni di metro, bus e tram per proteste indette da varie sigle sindacali contro liberalizzazioni, esternalizzazioni e condizioni di lavoro ritenute insoddisfacenti. Orari e città dello sciopero del 7 novembre. Atm metropolitana di Milano (Imagoeconomica). Milano è il nodo più critico: lo sciopero di 24 ore riguarda l’intera rete Atm – metro, tram e bus – con possibili stop dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Garantite le corse 6-8:45 e 15-18. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero trasporti 7 novembre 2025: città coinvolte e orari