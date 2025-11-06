Sciopero trasporti 7 novembre 2025 | città coinvolte e orari
Sciopero del trasporto pubblico venerdì 7 novembre 2025 in diverse città italiane: a Milano, Monza, Latina, Palermo e Messina sono previste interruzioni di metro, bus e tram per proteste indette da varie sigle sindacali contro liberalizzazioni, esternalizzazioni e condizioni di lavoro ritenute insoddisfacenti. Orari e città dello sciopero del 7 novembre. Atm metropolitana di Milano (Imagoeconomica). Milano è il nodo più critico: lo sciopero di 24 ore riguarda l’intera rete Atm – metro, tram e bus – con possibili stop dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Garantite le corse 6-8:45 e 15-18. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi i medici, domani i farmacisti, poi i trasporti e lo sciopero generale che potrebbe bloccare l'Italia. Il calendario delle proteste di novembre - facebook.com Vai su Facebook
Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) / Posts - X Vai su X
Sciopero trasporti 7 novembre 2025 blocca l'Atm a Milano, ma anche i treni e diversi tratti di autostrada - C'è più di uno sciopero dei trasporti da segnare in agenda giorno 7 novembre 2025: a Milano si ferma Atm. virgilio.it scrive
Sciopero dei trasporti venerdì 7 novembre: le città coinvolte, gli orari e le fasce di garanzia - Si concentrano nella stessa giornata più agitazioni proclamate a livello locale, ma se considerate tutte insieme si rischia il caos da Nord a Sud ... Si legge su today.it
Sciopero venerdì 7 novembre: stop a mezzi pubblici, treni e autostrade, orari e fasce di garanzia - Ennesimo giorno di sciopero che coinvolgerà i mezzi pubblici, treni e autostrade in diverse città in Italia, in particolare Milano, Monza, Palermo, Messina e Latina ... Lo riporta msn.com