Sciopero mezzi Milano 7 novembre | gli orari e le fasce di garanzia

I dipendenti dell'Atm incroceranno le braccia nella giornata di venerdì 7 novembre 2025. Ecco gli orari dell'agitazione proclamata dal sindacato Al Cobas e le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sciopero mezzi Milano 7 novembre: gli orari e le fasce di garanzia

Approfondisci con queste news

Venerdì 7 novembre 2025, la rete ATM sarà interessata dallo sciopero proclamato dal sindacato AL Cobas . I mezzi di superficie e le metropolitane potrebbero fermarsi. Le fasce orarie garantite sono dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00 - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero mezzi Milano 7 novembre: gli orari e le fasce di garanzia - I dipendenti dell'Atm incroceranno le braccia nella giornata di venerdì 7 novembre 2025. Scrive gazzetta.it

Sciopero Atm a Milano il 7 novembre, a rischio bus, metro e tram: orari dei mezzi e fasce di garanzia - Domani venerdì 7 novembre è stato indetto uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblico che a Milano riguarderà il personale di Atm ... Secondo fanpage.it

Tutti i mezzi (e gli orari) che circoleranno a Milano durante lo sciopero dei trasporti di domani - Ecco le fasce di garanzia previste in cui tutti i mezzi funzioneranno ... milanotoday.it scrive