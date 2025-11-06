Sciopero farmacisti 6 novembre protesta contro stipendi fermi e super lavoro

Una giornata di mobilitazione nazionale per far sentire la propria voce: lo sciopero dei farmacisti di giovedì 6 novembre ha visto scendere in piazza oltre 60.000 lavoratrici e lavoratori. I farmacisti del settore privato hanno incrociato le braccia per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Perché lo sciopero dei farmacisti del 6 novembre. Lo sciopero, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stato indetto per 24 ore, dalla mezzanotte di giovedì 6 alla mezzanotte di venerdì 7 novembre. Garantiti comunque i servizi minimi e le farmacie di turno, come previsto per i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

