Sciopero dei trasporti del 7 novembre | bus metro e autostrade a rischio in tutta Italia

Un mese di novembre segnato dalle proteste. Novembre si annuncia un mese difficile per chi viaggia, con una serie di scioperi che interesseranno trasporti pubblici e privati in tutta Italia. La prima data critica è quella di domani, 7 novembre, quando diverse sigle sindacali hanno proclamato fermate locali e nazionali. L'ondata di proteste anticipa il grande sciopero generale del 28 novembre, organizzato da Usb, Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb e Sial, contro la manovra economica del Governo. Lazio: disagi nel trasporto pubblico locale. Nel Lazio, il trasporto pubblico locale di Latina sarà tra i primi a fermarsi.

