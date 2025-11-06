Sciopero dei trasporti del 7 novembre | bus metro e autostrade a rischio in tutta Italia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un mese di novembre segnato dalle proteste. Novembre si annuncia un mese difficile per chi viaggia, con una serie di scioperi che interesseranno trasporti pubblici e privati in tutta Italia. La prima data critica è quella di domani, 7 novembre, quando diverse sigle sindacali hanno proclamato fermate locali e nazionali. L’ondata di proteste anticipa il grande sciopero generale del 28 novembre, organizzato da Usb, Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb e Sial, contro la manovra economica del Governo. Lazio: disagi nel trasporto pubblico locale. Nel Lazio, il trasporto pubblico locale di Latina sarà tra i primi a fermarsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi i medici, domani i farmacisti, poi i trasporti e lo sciopero generale che potrebbe bloccare l'Italia. Il calendario delle proteste di novembre - facebook.com Vai su Facebook
Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) / Posts - X Vai su X
Sciopero mezzi Milano 7 novembre: gli orari e le fasce di garanzia - I dipendenti dell'Atm incroceranno le braccia nella giornata di venerdì 7 novembre 2025. gazzetta.it scrive
Sciopero 7 novembre 2025: orari, fasce di garanzia e città coinvolte: Milano, Latina, Messina - Possibili disagi per i trasporti in Italia a causa di diversi scioperi a livello locale previsti per venerdì 7 novembre 2025. Segnala msn.com
Sciopero trasporti 7 novembre 2025 blocca l'Atm a Milano, ma anche i treni e diversi tratti di autostrada - C'è più di uno sciopero dei trasporti da segnare in agenda giorno 7 novembre 2025: a Milano si ferma Atm. Scrive virgilio.it