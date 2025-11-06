Scintille Juric-Lookman faccia a faccia dopo il cambio | ecco cosa è successo

Alta tensione in casa Atalanta durante la partita contro il Marsiglia. Al momento della sostituzione con Musah al 75', Ademola Lookman, visibilmente contrariato, si stava allontanando dalla panchina ed è stato vigorosamente richiamato dal tecnico Ivan Juric, che gli è andato vicino e lo ha strattonato per un braccio. Prima che il nervosismo degenerasse con un testa a testa tra i due, l'intervento di De Roon, dell'ad Luca Percassi e di alcuni componenti della panchina li ha separati, riportando il nigeriano verso la panchina. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

