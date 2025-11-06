Schlein | Felici per la vittoria di Mamdani a New York nonostante campagna denigratoria di Trump – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Felici della vittoria del sindaco Mamdani che ha fatto una campagna elettorale incentrata sul caro vita. Lui ha parlato di affordable city, cioè una città che tutti si possano permettere. Ha vinto nonostante una pesantissima campagna denigratoria guidata dal Presidente Trump" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'evento "Il Domani delle Donne" presso il Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
