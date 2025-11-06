Schifani a Bruxelles | confronto con la Commissione Ue sul Piano rifiuti della Sicilia
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato oggi a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. L’appuntamento, in agenda da tempo e fortemente voluto dal governatore, rappresenta un passaggio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Schifani vola a Bruxelles, incontro con il commissario europeo all’Ambiente - X Vai su X
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani è in partenza per Bruxelles - facebook.com Vai su Facebook
Schifani a Bruxelles, confronto con la Commissione Ue sul Piano rifiuti della Sicilia - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato oggi a Bruxelles la commissaria europea per l'Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti ... Scrive ilsicilia.it
Schifani anticipa il rientro da Bruxelles, ipotesi giunta straordinaria - Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha deciso di anticipare il rientro a Palermo da Bruxelles dove si trova in missione istituzionale. Secondo livesicilia.it
Rifiuti, Schifani incontra la commissaria Ue: allineamento del piano siciliano con normative comunitarie - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato oggi a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. Riporta msn.com