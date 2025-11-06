Montodine (Cremona), 6 novembre 2025 – Lui è salvo. Anche se la slavina che ha fatto strage in Nepal è caduta a una manciata di metri di distanza da lui. Filippo Ruffoni, scalatore lombardo, prosegue il suo cammino verso la vetta dell’ Ama Dablam (6812 metri) sull’ Himalaya. Le valanghe che hanno decimato la spedizione degli italiani lo hanno graziato, ma l’apprensione nella piccola Montodine è stata fortissima. E in casa sua si sono subito attaccati alla speranza di sentirne la voce o di leggerne un messaggio che rassicurasse dopo la tragedia. Alla fine, il sollievo. “Lo abbiamo sentito questa mattina (ieri, ndr) – dice la sorella Maria Giovanna –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scampato alla morte in Nepal, lo scalatore italiano: “A un passo dalla slavina. Ma vado avanti”