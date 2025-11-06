Sbarcati al Catullo due ragazzini provenienti da Gaza ricoverati a Borgo Trento con ferite da scoppio

Sono arrivati alle 22.45 di mercoledì sera all’aeroporto militare di Villafranca Verona, due bambini palestinesi provenienti dalle zone di guerra di Gaza e accolti all’ospedale di Borgo Trento. Il primo accesso è stato al Pronto soccorso pediatrico, diretto dal dottor Pierantonio Santuz, dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it

