Sarah Toscano | tra Met Gala e Match point la vita oltre i like

Passeggia sul red carpet di una popolarità agrodolce la Sarah Toscano di "Met Gala", primo album di una giovane carriera nata davanti alle telecamere di "Amici" che, dopo averla portata a Sanremo, prosegue senza dribblare qualche momento di languore. Quello affiorato, ad esempio, in estate davanti all'invadenza dei social media nonostante l'idea di pubblicare un album focalizzato su un mondo "che brilla tanto" come quello delle "fashion icons" a cui la cantante vigevanese, strizza l'occhio nello studio di Soundcheck, il vodcast del nostro giornale disponibile su sito web social. Fra i dieci brani dell'album ce ne sono un paio per lei più scintillanti degli altri? "Sì, il primo a cui sono particolarmente legata è 'Maledetto ti amo', perché nasce da una storia personale e quindi si porta dietro tanto di mio.

