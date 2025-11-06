San Siro conclusa la vendita a Milan e Inter Ma la procura indaga per turbativa d’asta per la cessione di aree e stadio

Nel giorno in cui lo stadio di San Siro – o meglio, un’area edificabile da 280mila mq che comprende anche lo stadio – passa ufficialmente di mano dal Comune a Milan e Inter, arriva la certezza di ciò che tutti già sapevano, cioè che la Procura di Milano, proprio sulla vendita delle aree del Meazza, sta indagando per un’eventuale turbativa d’asta. A confermarlo ieri il promoter Claudio Trotta, dopo esser stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi. San Siro: la procura indaga su tempi e modalità della vendita. Al centro della deposizione, modalità e tempistiche relative all’“ Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (Gfu) ‘San Siro’, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza ”, emanato dal Comune di Milano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Siro, conclusa la vendita a Milan e Inter. Ma la procura indaga per turbativa d’asta per la cessione di aree e stadio

