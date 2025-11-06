San Siro a Inter e Milan per 197 milioni ma si indaga per turbativa d' asta | cosa significa
Doveva essere, a suo modo, una giornata "storica" per Milano. Lo stadio Meazza, nel quartiere San Siro, inaugurato nel 1926, dopo quasi un secolo è passato dalla proprietà del comune di Milano a quella dei due club meneghini di serie A: Inter e Milan. Prezzo fissato: 197 milioni, con uno "sconto" di 22 per la ricostruzione del tunnel Patroclo (12 milioni) e la bonifica di terreni a verde (9,6 milioni). Lo stadio verrà abbattuto e ricostruito. Nell'area, per la quale sono stati arruolate due archistar, Norman Foster e David Manica, non ci saranno solo la nuova "Scala del calcio", ovviamente avveniristica, con 71. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
? Ipoteca Inter: gli ottavi sono vicini De Rossi al Genoa: missione salvezza Fiorentina, è Vanoli San Siro a Inter e Milan, ma si indaga per turbativa d'asta Questa la prima pagina del 6 novembre del Corriere dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Ore 12.09: firmato il rogito, San Siro passa a Milan e Inter. ore 12.31: La procura di Milano indaga sulla vendita di San Siro per "turbativa d'asta", rivela l'Ansa. So di fare un discorso tagliato con l’accetta, ma per me il Sì al referendum #separazionedellecarriere - X Vai su X
San Siro a Inter e Milan per 197 milioni, ma si indaga per turbativa d'asta: cosa significa - Nel giorno della firma del rogito con i primi 100 milioni al Comune, arriva la notizia di una nuova indagine della procura di Milano sulla compravendita dello stadio ... Riporta msn.com
San Siro, firmato il rogito con il Comune: l'area passa a Milan e Inter. E la Procura apre un'inchiesta per turbativa d'asta - Sembrava bastasse una firma per mettere la parola “fine” all’interminabile vicenda dello stadio San Siro di Milano, in vendita dal Comune alle due squadre cittadine, Milan ... Scrive msn.com
Pagina 2 | San Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Da tuttosport.com