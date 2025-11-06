San Leonardo di Noblac | il Santo Celebrato il 6 Novembre

San Leonardo di Noblac, noto anche semplicemente come San Leonardo, è uno dei santi più venerati in Europa, particolarmente in Francia, dove visse e operò. Nato nel V secolo, Leonardo era di nobili origini e fu discepolo di San Remigio, vescovo di Reims. La sua vita è circondata da numerose leggende che ne esaltano la santità e il potere di intercessione. Leonardo decise di abbandonare la vita di corte per dedicarsi alla vita monastica. Dopo un periodo di formazione spirituale, si ritirò in solitudine nei boschi vicino a Limoges, in Francia, dove fondò un monastero che divenne un importante centro di pellegrinaggio.

