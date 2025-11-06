San Diego afroamericano Marcus Evans colpito da polizia con proiettili di gomma e morso da cane K9 per violenza domestica risarcito con $875mila - VIDEO
Gli agenti sono arrivati nel quartiere californiano di Valencia Park in risposta ad una chiamata di presunta "violenza domestica": Marcus Evans, uscito dall'abitazione a busto scoperto e con le mani in vista, è stato raggiunto da colpi di proiettile e azzannato da un cane poliziotto. Per violenza ec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
