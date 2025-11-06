Samardzic-gol al 90° l' Atalanta vince 1-0 a Marsiglia

De Ketelaere sbaglia un rigore. Battibecco Juric-Lookman MARSIGLIA (FRANCIA) - L'Atalanta torna a vincere in Champions League. Contro il Marsiglia finisce 0-1 grazie alla rete di Samardzic al 45' della ripresa, un gol che ha rischiato di essere annullata per un rigore richiesto dall'OM nella stessa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

