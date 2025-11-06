Salvato dai soccorsi un uomo disperso nei boschi

Nella tarda mattinata di oggi, in località Lappe del comune di Acerno, al termine di lunghe operazioni di ricerca, è stato localizzato e recuperato un uomo di 60 anni, residente ad Acerno, che risultava disperso dopo essersi addentrato nella vegetazione alla ricerca di funghi. Le ricerche sono state attivate nella serata di ieri, su disposizione della Prefettura di Salerno, nell'ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, dopo che la moglie dell'uomo segnalava al numero d'emergenza 112 il mancato rientro del coniuge. Le operazioni si sono svolte in un'area particolarmente impervia, caratterizzata da fitta vegetazione e tratti di strada sterrata.

