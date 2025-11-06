SalvALI 2025 torna la campagna per garantire voli salvavita ai bambini in emergenza

Fiumicino, 6 novembre 2025 – E’ ripartita #SalvALI 2025, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla Flying Angels Foundation, l’organizzazione che da anni si occupa di garantire voli salvavita a bambine e bambini in emergenza sanitaria in ogni parte del mondo. Fino al 23 novembre 2025, sarà possibile contribuire attraverso il sito www.salvali.org. Le donazioni raccolte andranno a sostenere il Fondo Emergenza Voli, uno strumento operativo che consente alla Fondazione di intervenire tempestivamente nei casi più gravi, quando la rapidità del trasferimento può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it