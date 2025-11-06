Salute Almici Fdi | In ‘Il mio nuovo mondo’ pazienti e familiari al centro

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ho voluto organizzare questo incontro a Montecitorio perché credo sia rilevante portare al centro dell'attenzione la tematica delle malattie rare e croniche, che spesso e volentieri diventano un caso singolo, isolato o quantomeno distante rispetto alla realtà quotidiana, proprio perché ci sono pochissimi casi che incontriamo quotidianamente". Lo ha detto l'onorevole Cristina Almici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

salute almici fdi 8216ilSalute, Almici (Fdi): "In 'Il mio nuovo mondo' pazienti e familiari al centro" - Lo ha detto l'onorevole Cristina Almici (Fdi) alla presentazione del docufilm 'Il mio nuovo mondo', che dà voce ai pazienti con malattie croniche e rare, ma anche ai loro familiari. Come scrive adnkronos.com

Ue: Almici (FdI), 'su Salis parlamento europeo non ha difeso Stato di diritto' - “La Commissione giuridica del Parlamento europeo, respingendo la richiesta di revoca a Ilaria Salis, ha mandato un segnale gravissimo: non ha difeso lo Stato di diritto, ma ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salute Almici Fdi 8216il