Saelemaekers Juve il belga chiude definitivamente le porte ai bianconeri? Dichiarazione d’amore al Milan | cosa ha detto l’ex obiettivo

Juventusnews24.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saelemaekers Juve, il belga è innamorato dei rossoneri: la fiducia di Allegri e il sogno San Siro spengono ogni ipotesi di mercato bianconero. Un obiettivo che, evidentemente, non aveva intenzione di muoversi.  Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che in passato era finito nel mirino del calciomercato Juve (in particolare durante le gestioni Allegri e Tudor), ha raccontato a  SportMediaset  il suo momento d’oro, certificando la sua totale appartenenza al  Milan. Le sue parole, cariche di amore e gratitudine per il club rossonero, chiudono di fatto ogni possibile speculazione su un futuro lontano da Milano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

