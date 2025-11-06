Sabato turco | confermata la maratona da brividi per La forza di una Donna Scene inedite in onda | ecco quando

Il sabato di Canale 5 torna a parlare turco. Dopo settimane di puntate brevi e cambi d’orario, Mediaset ha deciso di regalare ai fan di “La forza di una donna” una maratona speciale per il prossimo weekend. Un appuntamento che promette emozioni e colpi di scena, con un episodio più lungo e anticipato rispetto alla programmazione feriale. Secondo la guida TV ufficiale di Mediaset Infinity, la soap con Özge Özpirinççi andrà in onda sabato 8 novembre a partire dalle 14:20, subito dopo Beautiful, e proseguirà fino alle 16:30 circa. Due ore piene di narrazione che permetteranno alla rete di recuperare parte delle scene tagliate durante la settimana, offrendo al pubblico una continuità che in molti chiedevano da tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it