Rubano FI | Rinnovo contratto scuola segno concreto di attenzione impegno mantenuto dal Governo

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca è un segno concreto di attenzione verso una categoria fondamentale per il futuro del Paese. Docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo svolgono un ruolo decisivo nella formazione delle nuove generazioni e nella crescita dell’Italia. Ringrazio il ministro Zangrillo per il lavoro portato avanti con serietà e determinazione: il Governo ha mantenuto l’impegno di valorizzare chi opera ogni giorno al servizio della conoscenza e della qualità del nostro sistema educativo. L’aumento retributivo è un risultato importante e un passo avanti nel rafforzare il prestigio del lavoro pubblico e del mondo della scuola”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubano (FI): “Rinnovo contratto scuola segno concreto di attenzione, impegno mantenuto dal Governo”

