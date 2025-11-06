Ruba un furgone col gps ad Acireale e fugge a Catania | 50 arrestato dalla polizia

Cataniatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rubato un furgone ed è scappato tentando di far perdere sue tracce, ma il proprietario del veicolo aveva installato un Gps grazie al quale la polizia è stata in grado di individuare il 50enne, autore del fatto, che è arrestato per furto aggravato. A intervenire sono stati gli agenti della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

