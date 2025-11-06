Rota d’Imagna da un computer donato nasce un futuro digitale per i ragazzi ucraini fuggiti dal conflitto

Un computer inutilizzato può trasformarsi in un’occasione di futuro. Grazie all’ organizzazione Al Tuo Fianco, una società bergamasca ha donato all’associazione L’Arca di Leonardo Odv un MacBook seminuovo, che è diventato il punto di partenza di un progetto educativo e innovativo. L’Arca di Leonardo, attiva dal 2017 nel volontariato a favore di minori in difficoltà, ha ideato un laboratorio di progettazione web dedicato ai giovani orfani ucraini ospitati a Casa Stella Mattutina di Rota d’Imagna, nell’ambito del progetto “Tato” e in collaborazione con la società Webitaly. I tre ragazzi che hanno scelto di partecipare – Smbat, Bohdan e Alì – vivono in Italia dal 2022, dopo essere fuggiti dal conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

