Roma vince lo Smart City Award 2025 a Barcellona | la Capitale dell’innovazione umana
Roma Capitale è stata premiata ieri sera con lo Smart City Award allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, il principale riconoscimento internazionale per le città che guidano nuovi modelli di innovazione pubblica. Il progetto vincitore, “Rome: the City is transforming”, racconta la profonda trasformazione in corso nella Capitale: una strategia di innovazione che attraversa dimensioni urbane, economiche, sociali e culturali, mettendo al centro le persone e la qualità della vita. Coordinata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, la partecipazione romana si è articolata nello spazio espositivo AMOR – The Human Side of Innovation, ideato come luogo di incontro e collaborazione tra istituzioni, imprese e reti internazionali, con il supporto della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione e della Consulta Roma Smart City. 🔗 Leggi su Funweek.it
