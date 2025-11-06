Robert De Niro a Roma l' arrivo in Campidoglio per ricevere il premio della Lupa Capitolina

Robert De Niro arriva in Campidoglio, a Roma, per ricevere il premio della Lupa Capitolina dal sindaco Roberto Gualtieri. Ad accoglierlo, dall'ingresso laterale di Via di San Pietro in Carcere, l'assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. A differenza del solito la cerimonia si svolge in forma privata in segno di rispetto – fa sapere il Campidoglio – della morte di Octay Stroici nel crollo della Torre dei Conti. Fuori, ad attendere l'attore newyorkese di origini italiane, una cinquantina di curiosi e fan pronti a farsi autografare le locandine che lo hanno reso una leggenda di Hollywood da ' Taxi Driver ' a ' Toro Scatenato '.

