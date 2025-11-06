Rifiuti e carenze igienico-sanitarie al mercato ittico la Fp Cgil scrive al sindaco | Intervenga subito FOTO

Chiede l’intervento del sindaco il segretario generale della Fp Cgil Massimo Di Giovanni perché si intervenga e, con urgenza, nel ripristinare una situazione di decoro e soprattutto di garanzia sotto il profilo igienico-sanitario, nel mercato ittico dove gli operatori di Ambiente sarebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Aci Catena: ossa e rifiuti, blitz dei carabinieri al cimitero Sono scattati i sigilli in alcune zone per carenze igienico-sanitarie, trovate diverse discariche abusive @TgrRai - X Vai su X

San Marcellino, appalto rifiuti: UilTrasporti denuncia carenze nel cantiere e chiede verifiche al Comune - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Controlli sulla sicurezza alimentare a Milano e provincia: chiusi 12 ristoranti per gravi carenze igieniche - di Milano, i controlli concentrati sia nella città, sia nella provincia, per veri ... Riporta settenews.it

Gravi carenze igienico-sanitarie: sequestrate aree del cimitero comunale di Aci Catena - Scattano i sigilli in alcune zone del cimitero comunale di Aci Catena, nel Catanese, per gravi violazioni igienico- Come scrive lasicilia.it

Siracusa, carenze igienico-sanitarie: sanzioni e sospensione per due locali - All’esito dei controlli, il rappresentante legale di un bar del centro storico di Ortigia è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanzionato per carenze igienico- Segnala siracusanews.it