Ricoverati in Emilia-Romagna altri quattro bimbi con gravi patologie provenienti dalla Striscia di Gaza

Parmatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ricoverati a Bologna da ieri sera altri quattro minori provenienti dalla Striscia di Gaza, in Palestina. Due, maschi di 3 e 11 anni, all'Ospedale Rizzoli, un terzo, di appena un anno, al Sant'Orsola, insieme alla sorella maggiore di 12 anni. Presentano patologie gravi e sono seguiti i primi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

