Restyling Stadio Maradona | confronto in Commissione con le associazioni sportive

2anews.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le realtà che operano all’interno dello Stadio Maradona chiedono di essere coinvolte nelle decisioni sul futuro della pista di atletica, che potrebbe essere eliminata nel progetto legato alla candidatura di Euro 2032. Il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona è al centro del dibattito cittadino.La recente Delibera di Giunta Comunale n. 513 ha definito le . 🔗 Leggi su 2anews.it

