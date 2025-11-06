Renault Twingo E-tech Electric il ritorno elettrico della compatta retrò – FOTO
‹ › 1 6 renault twingo e-tech electric. ‹ › 2 6 renault twingo e-tech electric. ‹ › 3 6 renault twingo e-tech electric. ‹ › 4 6 renault twingo e-tech electric. ‹ › 5 6 renault twingo e-tech electric. ‹ › 6 6 renault twingo e-tech electric. La Renault torna nel segmento A con la quarta generazione di un modello venduto in 4,1 milioni di esemplari nelle prime tre. È una elettrica, anticipata da tempo e sviluppata più rapidamente rispetto al solito anche grazie alla sponda cinese del proprio centro di Ricerca e Sviluppo di Shanghai. Il costruttore parla dell’abbattimento “di circa un anno” dei tempi di progettazione con una riduzione “del 50%” degli investimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
