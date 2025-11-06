Regionali in Campania sette punti tra Fico e Cirielli | decisiva la partita delle liste
Se le partite in Veneto e Puglia risultano praticamente già decise, quella in Campania potrebbe riservare, se non sorprese, aspetti inattesi. Anzitutto potrebbe pesare molto più che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'ex ministro della Cultura, capolista di FdI alle Regionali in Campania, si presenta agli eventi elettorali con il copricapo ispirato a Trump - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X
Sondaggio elezioni regionali Campania: Fico 14 punti davanti a Cirielli, male i 5 Stelle - Il Pd stabile, mentre De Luca ed i renziani sarebbero decisivi per il governo della Regione. Scrive fanpage.it
Regionali Campania, Cirielli: “convinti di vincere. Mastella? E’ benvenuto” - La scelta di parlare di quello che non va e come cambiarlo sta dando i suoi frutti. Come scrive strettoweb.com
Regionali Campania, Cirielli apre agli avvocati: «Fondi per le professioni». In arrivo i leader nazionali - Tre strutture bloccate ma l’idea principale porta a Fuorigrotta e in particolare al ... Lo riporta ilmattino.it