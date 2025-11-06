Regionali in Campania intervista Giampiero Zinzi | Inaccettabili le critiche a Salvini sinistra debole e senza argomenti
«Colmeremo la distanza con il centrosinistra nei prossimi giorni da qui al voto», spiega Gianpiero Zinzi, parlamentare e numero uno della Lega in Campania. Come vede la Campagna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Argomenti simili trattati di recente
L'ex ministro della Cultura, capolista di FdI alle Regionali in Campania, si presenta agli eventi elettorali con il copricapo ispirato a Trump - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X
Elezioni Regionali Campania, intervista a Davide D’Errico (Lista Fico Presidente): dal dolore all’impegno - Davide Enrico, candidato con Fico, propone una legge per le famiglie dei malati, rilancio dei beni confiscati e un prestito di cittadinanza per la casa ... Riporta msn.com
Le Regionali in Campania: intervista a Vincenza Aloisio - 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Fran ... Come scrive radioradicale.it
Regionali Campania, Cirielli: «Voglio una filiera produttiva della musica napoletana» - La canzone napoletana vanta una tradizione antichissima e continua a rinnovarsi e rigenerarsi nel tempo. Lo riporta ilmattino.it