Regionali in Campania dai territori al welfare | duello tra gli avversari aspettando i leader

Se Edmondo Cirielli attacca, Roberto Fico preferisce glissare. È la sintesi della giornata di ieri tra i due maggiori competitor di queste regionali, entrambi presi dai rispettivi tour. In. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, dai territori al welfare: duello tra gli avversari aspettando i leader

