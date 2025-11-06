Referendum Conte attacca | La destra rivuole la Casta
Le destre sono state più veloci: ieri al consegna in Cassazione delle firme dei senatori, una sessantina, per chiedere il referendum sulla separazione delle carriere dei giudici (i deputati avevano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gradi di separazione Con il referendum sulla Giustizia parte la campagna per le Politiche. Se Meloni tenta di spersonalizzare la riforma, Schlein deve guardarsi da Conte e dai compagni tentati dal Sì David Allegranti - facebook.com Vai su Facebook
Sorpresa, anche il 44% degli elettori M5S pronto a votare sì al referendum sulla giustizia. Qualcuno l’ha già detto a Conte? - X Vai su X
Tormenta nel Pd: Prodi attacca Schlein sulla democrazia, la resa dei conti dopo Regionali e referendum - Tormenta nel Pd: Prodi attacca Schlein sulla democrazia, la resa dei conti dopo Regionali e referendum, la nota di Bruno Tucci. Lo riporta blitzquotidiano.it
Riforma della Giustizia, opposizioni all’attacco: “Meloni vuole le mani libere”. Raccolta di firme per referendum - (Adnkronos) – La legge è stata appena approvata, la data del referendum ancora non c’è ma il mood della campagna è già squadernato. msn.com scrive
Referendum anche sui riformisti del Pd - È quella che invoca congressi veri, che chiede di superare l’identità movimentista di Elly Schlein, che si dice pronta a offrire un’alte ... ilfoglio.it scrive