Redditi chi ha lo stipendio più alto a Roma | medici e notai al primo posto poi farmacisti e bancari La top ten

Ilmessaggero.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In testa nelle buste paga dei romani ci sono i medici, con uno stipendio lordo annuo che sfiora i centomila euro. Poi, molto a distanza, ci sono i dipendenti delle banche (54 mila), dei settori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

redditi chi ha lo stipendio pi249 alto a roma medici e notai al primo posto poi farmacisti e bancari la top ten

© Ilmessaggero.it - Redditi, chi ha lo stipendio più alto a Roma: medici e notai al primo posto, poi farmacisti e bancari. La top ten

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Redditi Ha Stipendio Pi249