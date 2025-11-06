Rapina all' ex primario il 27enne fa scena muta davanti al giudice

E' rimasto in silenzio e si è avvalso della facoltà di non rispondere Ilyass Yachou, il meccanico marocchino di 26enne (residente a Madrid, in Spagna) che sarebbe uno dei due autori della rapina a Pierpaolo Urbani, ex primario di Ospedale in pensione, avvenuta il 27 ottobre a Conegliano. L'altro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

