Ranucci riapre il caso Fazzolari | Ha ispirato l’attivazione dei Servizi

Il caso Fazzolari si riapre in Vigilanza Rai, dopo l’Antimafia. Sigfrido Ranucci chiede di nuovo di secretare la rispost a sull’ipotesi del pedinamento che il sottosegretario avrebbe ordinato. Stavolta, però, Fratelli d’Italia si oppone e il conduttore di Report parla apertamente del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: “Mi risulta che il sottosegretario Fazzolari, in seguito a un’inchiesta sul ruolo del padre di Meloni, ha ispirato un’attivazione dei Servizi per cercare di capire quali fossero le mie fonti e c’è anche qualcuno qui dentro che può confermarlo”. Su questo punto, FdI chiede a chi si riferisce e solo su questo è stata attivata la secretazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

