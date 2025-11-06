Ranucci riapre il caso Fazzolari | Ha ispirato l’attivazione dei Servizi
Il caso Fazzolari si riapre in Vigilanza Rai, dopo l’Antimafia. Sigfrido Ranucci chiede di nuovo di secretare la rispost a sull’ipotesi del pedinamento che il sottosegretario avrebbe ordinato. Stavolta, però, Fratelli d’Italia si oppone e il conduttore di Report parla apertamente del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: “Mi risulta che il sottosegretario Fazzolari, in seguito a un’inchiesta sul ruolo del padre di Meloni, ha ispirato un’attivazione dei Servizi per cercare di capire quali fossero le mie fonti e c’è anche qualcuno qui dentro che può confermarlo”. Su questo punto, FdI chiede a chi si riferisce e solo su questo è stata attivata la secretazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Polcenigo (Pordenone) - Francesca Fantin riapre la bottega di ceramica d'arte di mamma Savina. La decisione a 2 mesi dalla morte: «Porterò avanti la sua passione» La giovane artista diplomata al Liceo d’arte sta lavorando per l’inaugurazione dell’8 novemb - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci riapre il caso Fazzolari: “Ha ispirato l’attivazione dei Servizi” - Le destre resuscitano la Vigilanza Rai per attaccare Ranucci, ma il conduttore di Report torna sul caso Fazzolari. lanotiziagiornale.it scrive
Ranucci in Antimafia, 'Fazzolari? Spegnete l'audio' - Per oltre un'ora ha raccontato quanto vissuto la notte del 16 ottobre, di quell'ordigno "non rudimentale" che poteva "fare esplodere le auto a gas e far crollare la villetta" dove si trovava assieme a ... Si legge su ansa.it
Giovanbattista Fazzolari: «Su di noi insinuazioni assurde. Denunciare Ranucci? Sì, ma gode di totale impunità» - L’accusa di aver attivato i servizi segreti per spiare Sigfrido Ranucci è «troppo grave» per essere lasciata cadere. Da msn.com