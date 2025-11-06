Raines Juve | nuovo nome per il centrocampo Contatti già avvenuti con gli Houston Dynamo l’indiscrezione dagli USA per il calciomercato bianconero!

Raines Juve: nuovo nome a centrocampo. Contatti con gli Houston Dynamo, l’indiscrezione dagli USA per il mercato bianconero. I dettagli. Un nuovo nome per il futuro, un talento che arriva da Oltreoceano. Il calciomercato Juve guarda al mercato americano e, come riportato dall’esperto di MLS Tom Bogert (The Athletic, CBS Sports Golazo), avrebbe messo nel mirino Brooklyn Raines, giovane centrocampista dell’Houston Dynamo. Calciomercato Juve LIVE: Spalletti chiede il rinnovo di McKennie, per Vlahovic c’è un piano (complicato) Il profilo: un classe 2005 per la mediana. Brooklyn Raines, centrocampista statunitense classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato nordamericano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Raines Juve: nuovo nome per il centrocampo. Contatti già avvenuti con gli Houston Dynamo, l’indiscrezione dagli USA per il calciomercato bianconero!

